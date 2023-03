Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, ha rilasciato un’intervista al Corriere, e ha parlato anche del rapporto tra il figlio e Cecilia Rodriguez.

Cosa ne pensa Francesco Moser della relazione tra suo figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez? L’ex ciclista è stato intervistato dal Corriere, ma sull’argomento è stato parecchio enigmatico, lasciando intendere che forse avrebbe voluto che il figlio prendesse un’altra strada. Ecco cos’ha detto.

Francesco Moser, il matrimonio tra Ignazio e Cecilia

Intervistato nelle scorse ore dal Corriere, Francesco Moser ha potuto parlare, oltre che della sua grande carriera nel ciclismo, dei rapporto con il figlio Ignazio e la futura nuora Cecilia Rodriguez. Sull’argomento, in realtà, ha dato delle risposte abbastanza enigmatiche, senza sbilanciarsi troppo, nelle quali però si legge una certa delusione e indifferenza.

All’ex ciclista è stato infatti chiesto se facesse il tifo per la coppia, ma si è limitato a rispondere: “Ognuno sceglie la sua vita. Io ho le mie idee, ma non sempre si avverano e mi adatto“. Parlando poi di un possibile matrimonio tra i due, che già da tempo aleggia nell’aria, ha detto: “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia“. Da queste risposte risulta chiara un’indifferenza per quanto riguarda la vita sentimentale del figlio.

Parlando poi della famiglia Rodriguez, ha detto: “Abbiamo fatto Natale insieme. Poi, i giovani sono andati in montagna per conto loro, io sono rimasto a casa, non è che m’intrometto”. E riguardo ai continui gossip legati alla famiglia? “Non lo trovo strano: pure io da giovane ci stavo sulle copertine“. Insomma, sembra proprio che Francesco Moser sia parecchio indifferente riguardo a questa parte della vita di suo figlio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG