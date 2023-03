Morgan si aperto in un’intervista al Corriere, parlando del suicidio del padre, quando aveva 15 anni e del suo amore per Asia Argento.

In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Morgan ha ricordato i momenti più dolori del suo passato. Ha parlato del suicidio del padre, accaduto quando aveva solo 15 anni e del suo amore per Asia Argento, spiegando i motivi della rottura.

Morgan, il suicidio del padre e l’amore per Asia Argento

Dopo diversi tira e molla con la televisione, Morgan sta per tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo StraMorgan, che andrà in onda ad aprile. In occasione del suo ritorno in Rai il cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere, aprendosi su alcuni momenti dolorosi del suo passato.

Il cantante infatti è tornato a parlare del padre, morto suicida quando lui aveva solo 15 anni, e ne ha spiegato i motivi: “Era un falegname. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà. Così si è tolto la vita. Lui aveva 46 anni, io 15, mia sorella Roberta 16. Tutti i giorni la portavo a scuola sulla canna della bicicletta: due chilometri, da casa al liceo Zucchi di Monza. Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me“.

Questo episodiò segnò molto Morgan, che dovette iniziare a lavorare, insieme alla madre e alla sorella, per mantenere la casa: “Servivano soldi per pagare il mutuo della casa. Nostra madre era una maestra baby-pensionata; tirò fuori la sua forza, ricominciò a lavorare, vendeva vestiti in giro per l’Italia. Mia sorella andò a fare la cameriera, e ha preso tre lauree. Io andai a suonare nei pianobar, e sono diventato quello che conoscete”.

Durante l’intervista ha anche parlato del suo rapporto con Asia Argento, con la quale ebbe una relazione di 7 anni e dalla quale nacque una figlia, Anna Lou: “E’ finita perché lei mi ha lasciato. Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale. Ma non dirò mai “ti odio”, dopo aver detto “ti amo”. Anche se Asia mi ha sfrattato da casa: un colpo sotto la cintura”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG