Laura Freddi è tornata a parlare della sua passata relazione con Paolo Bonolis e con l’attuale moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati fidanzati per diversi anni. Ora il conduttore è sposato con Sonia Bruganelli e le due donne sono molto amiche. Inizialmente, però, l’opinionista non aveva grande simpatia per la conduttrice e in una recente intervista ne ha spiegato il motivo.

Laura Freddi, il rapporto con Paolo Bonolis

In un’intervista al Corriere, Laura Freddi ha raccontato della sua relazione, durata diversi anni, con Bonolis: “Paolo è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena“.

La donna ha parlato anche dei numerosi viaggi fatti con Bonolis, raccontando un’aneddotto divertente che coinvolge anche Sonia Bruganelli: “Viaggiavamo molto. Anche se con Sonia, sua moglie – ormai siamo diventate amiche – abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo.”

Parlando proprio dell’attuale moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, Laura ha detto: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio”. E il motivo della rottura? “Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”.

