Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi, rivelando che la sua relazione con Edoardo è destinata a finire.

Ai microfoni di Turchesando, un programma condotto da Turchese Baracchi, Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Questa volta l’uomo ha rivelato che la storia d’amore tra la vippona e Edoardo Donnamaria è destinata a finire, e ne ha spiegato il motivo.

Francesco Chiofalo, le rivelazioni sui Donnalisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno contando i giorni che li separano dal potersi rincontrare. L’ex vippone, infatti, è stato squalificato dal programma e Antonella deve vivere l’ultimo periodo all’interno della casa senza il suo compagno. Non tutti, però, sono convinti che la storia durerà anche fuori. Anzi, Francesco Chiofalo ne è proprio convinto. In una recente intervista, l’ex di Antonella ha spiegato come mai tra i “donnalisi” non potrà mai durare.

“All’interno dei reality show si piange anche facile, si fa tutto facilmente, perché è un momento di stress psicologico. Tu non stai in una dimensione normale ma virtuale. E’ tutto amplificato. Là l’amore non lo riesci a capire, e lo dico io che ho fatto tanti reality. L’amore tra lei ed Edoardo è una cosa del momento, il padre inizierà a rompere perché è geloso della figlia. Finirà perché la lascia lui. Lui viene da una buona famiglia e i suoi genitori non vorranno avere a che fare con quelli di Antonella. Si incrineranno i rapporti” ha spiegato Chiofalo, parlando della gelosia del padre nei confronti della figlia.

Questo lo ha detto anche perché, da quanto racconta, ci sarebbe passato anche lui: “I genitori di Antonella sono venuti anche contro di me, al padre non sono mai andato a genio. Il padre è una persona medievale, bigotta. Vedendo un personaggio come me, sbianca. Se io fossi un uomo di 60 anni e mia figlia mi fa vedere un individuo come me, le direi di buttarlo fuori casa.”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG