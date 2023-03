Stefano Corti “agguerrito” contro Bianca Atzei: la coppia ama condividere con i suoi followers alcuni momenti divertenti.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono da poco diventati genitori del loro piccolo Noa Alexander. Sui social la coppia non perde occasione di condividere i momenti più divertenti insieme al figlio. Nelle scorse ore, Stefano ha pubblicato una storia “agguerrito” contro Bianca Atzei: cosa è successo.

Stefano Corti “agguerrito” contro Bianca Atzei

Nella giornata di ieri, in occasione della festa del papà, Stefano Corti e Bianca Atzei hanno festeggiato in famiglia. A fine giornata, hanno poi organizzato una partita a carte. Durante il gioco, Stefano ha notato Bianca che teneva il loro piccolo Noa Alexander tra le braccia. Per questo ha subito postato una storia su Instagram, scrivendo: “Cerca di intenerirmi tenendo nostro figlio tra le braccia… ma non ha capito nulla! Senza pietà”.

Questa non è stata la prima festa del papà per Stefano Corti. Il comico, infatti, ha già un altro figlio avuto da una relazione precedente, che è ora già molto grande. Per questo, ha voluto condividere un post con una bellissima frase per i suoi due figli: “Non è scontato diventare papà. Sono grato perché lo sono diventato due volte in età molto diverse tra loro. Ho un ragazzo splendido e un bambino meraviglioso. Loro mi ricordano che sono adulto. Buona festa del papà a tutti!”

Riproduzione riservata © 2023 - DG