Un’assenza dal palco sospetta, un abito particolare e un “pancino” notato da qualche fan. Questo è bastato alla ballerina di Amici Francesca Tocca per vedersi associata una gravidanza in queste ore. Dopo la prima puntata del Serale del programma, infatti, i rumors sul suo conto si sono moltiplicati. Ora è stata la diretta interessata a rompere il silenzio e dire la sua.

“Prima ero in crisi… Ora sono incinta…”, ha esordito la ballerina di Amici su Instagram in una storia. “Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente”.

Francesca Tocca ha dunque smentito ogni rumors, sulla sua vita privata ma anche su quei sospetti di “pancino” che molti fan avevano sottolineato dopo la prima puntata del Serale.

Insomma, al momento tutte le indiscrezioni sulla vicenda sono state respinte. La donna ha negato così ogni insinuazione sia sulla presunta dolce attesa sia, evidentemente, su qualche maretta in corso tra lei e il padre di sua figlia Jasmine con cui, dopo la rottura di qualche anno fa, evidentemente la relazione procede senza problemi.

A questo punto siamo sicuri che i fan del programma di Maria De Filippi sono pronto ad accoglierla tra gli applausi sul palco e in studio in una delle sue esibizioni sempre magistrali.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della ballerina:

