Confessioni davvero intime per Claudia Pandolfi. La nota attrice si è lasciata andare a Belve con Francesca Fagnani.

Ospite di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani, Claudia Pandolfi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata decisamente “piccanti” e inediti. L’attrice sarà presente all’ultima puntata di questa edizione della trasmissione e si è lasciata andare a parole che faranno discutere…

Claudia Pandolfi e la storia con una donna

Claudia Pandolfi

Nello studio di Belve, come noto, non ci sono freni e anche in questo caso l’intervista è stata libera a 360°. Claudia Pandolfi, infatti, ha raccontato che, pur essendo eterossesuale, in passato si era innamorata di una donna e, in generale, per un periodo della sua vita, ha avuto un interesse nei confronti dell’universo femminile.

“Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima”, ha detto l’attrice.

La conduttrice Francesca Fagnani ha poi chiesto all’attrice la propria opinione sulle scene di sesso nei film facendo riferimento anche ad una passata intervista ad una sua collega: “Carolina Crescentini ha detto che gli sceneggiatori quando non sanno cosa fare, mettono una scena di sesso”, le parole della presentatrice.

A quel punto la Pandolfi ha spiegato di essere d’accordo con la collega: “Sono spesso superflue (le scente spinte ndr) al fine del racconto. Mi è capitato nel film di Cristina Comencini, Quando la notte, un film eccezionale ma alla fine ci fu un momento di sesso tra loro che poteva durare anche un quarto d’ora di meno”.

Di seguito un post Twitter di Rai2 con alcune delle parole della nota attrice:

Ultima puntata e nuove belvate!

Ospite in studio, Claudia Pandolfi 🐾#Belve pic.twitter.com/vMFGmbmaYs — Rai2 (@RaiDue) March 20, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG