Manca poco alla fine del GF Vip e Giaele De Donà ha avuto un piccolo crollo emotivo pensando al marito che la aspetta fuori.

Ultime settimane nella Casa del GF Vip e per i concorrenti dopo tutto questo tempo nel reality è tempo di bilanci. In particolare Giaele De Donà è tra le persone che sono dentro da più mesi. In tale ottica, la ragazza ha parlato del marito che la aspetta fuori, alla fine dell’esperienza ed è sembrata un po’ rammaricata per averlo lasciato solo.

GF Vip, Giaele De Donà pensa a suo marito

Sofia Giaele De Donà

Parlando nella Casa con Luca Onestini, Giale e De Donà ha avuto un piccolo crollo emotivo facendo un bilancio dell’esperienza al GF Vip e ripensando anche a chi, fuori, la sta aspettando: suo marito.

“Non vedo e non sento mio marito Brad da troppo tempo ormai. Mi dispiace davvero tanto di averlo lasciato da solo tutto questo tempo, perché dal mio ingresso sono già passati sei mesi”, ha detto la ragazza. “All’inizio non era così, riuscivo a conviverci con questa situazione, ora questa cosa mi fa stare male. Sogno di ritrovarlo in studio che mi aspetta quando arrivo, accanto ad Alfonso. Mi sento davvero fortunata ad avere una persona come lui accanto a me. Io sono profondamente innamorata”.

Parole a cui Onestini ha risposto cercando di tranquillizzare l’amica: “Secondo me Brad nutre per te gli stessi sentimenti che tu hai nei suoi confronti e in tutto questo tempo non si è fatto vedere perché ha cercato di evitare il contesto televisivo al quale non è abituato, è molto riservato e magari per lui apparire sarebbe stato davvero difficile”.

Staremo a vedere quale sarà l’accoglienza per la ragazza da parte della sua dolce metà.

Di seguito, invece, un post Twitter con alcuni momenti di ironia nella Casa:

Giaele : amó ho iniziato a diventare un po’ carina quando mi sono rifatta

Io amo quando lei si racconta in questo modo e ride di se stessa con gli altri

VI PREGO PORTIAMOLA IN FINALE 🥹🥹🥹 #Gfvip #oriele #INCORVASSI #gioiellers pic.twitter.com/USPMMODFn6 — 🌼𝕙𝕩𝕟𝕖𝕪𝕓𝕖𝕖.🐝 (@hyveR02) March 20, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG