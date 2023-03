Come si sono conosciuti Francesca Fagnani e Enrico Mentana? I due amano molto la loro privacy e in rare occasioni hanno parlato del privato.

Una coppia da tanti anni, di cui, però, non si sa moltissimo. Parliamo di Francesca Fagnani e Enrico Mentana. I due giornalisti stanno insieme da tempo e in rare occasioni hanno parlato della loro relazione. Ma come si sono conosciuti? E come è scattato l’amore?

Francesca Fagnani e Enrico Mentana: come si sono conosciuti

Come detto, Francesca Fagnani e Enrico Mentana hanno sempre tenuto molto alla privacy sul loro rapporto. Solo raramente i due si sono sbottonati raccontando alcuni dettagli degli inizi del loro amore.

In particolare il direttore del TG La7 aveva spiegato al Corriere della Sera: “Come l’ho conosciuta? Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”.

Dal canto suo, invece, la giornalista e conduttrice di Belve aveva raccontato: “Ci siamo conosciuti nel 2010 a Cortina. Fa film di Vanzina, vero?”.

Eppure il loro rapporto è nato in seguito. I due iniziarono a frequentarsi soltanto due anni dopo. Adesso la coppia vive a Roma, non ha figli e vive in compagnia di due Chevalier King, Nina e Bice.

Chissà se un giorno i due “piccioncini” racconteranno qualche dettaglio in più sulla loro vita di tutti i giorni.

