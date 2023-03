La modella Sarah Nile ha partorito, non senza problemi, la sua piccolina e ha rivelato di aver avuto tanta paura. Il racconto.

Sarah Nile ha partorito ed è diventata mamma per la seconda volta. In queste ore la nota modella, nonché ex concorrente anche del Grande Fratello, ha pubblicato un lungo post Instagram con tanto di video della piccola Evah con una didascalia nella quale ha spiegato di aver avuto tanta paura prima del parto e della nascita della piccola, arrivata grazie alla PMA (Procreazione medicalmente assistita).

Sarah Nile, i problemi e il parto dopo la PMA

Sarah Nile

Attraverso un lungo post Instagram accompagnato da video e didascalia, Sarah Nile ha annunciato di aver avuto la sua seconda figlia, la piccola Evah,

“Primi attimi di Vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata”, ha esordito la modella. “Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo. Con te Evah , che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”.

Tra i commenti al posto della ragazza, anche quello del compagno, Pierluigi Montuoro, che ha fatto i complimenti alla mamma bis per la sua forza e il suo coraggio.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

