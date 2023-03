Festa da sogno a casa Ferragnez per Leone e Vittoria. Tra sorrisi e balli, però, si è sfiorato il disastro. Solo grazie a Fedez…

Sembra essere tornato il sereno in casa Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni di nuovo felici e innamorati insieme ai loro bambini. E proprio la festa di Leone e Vittoria è stata l’occasione per mostrarsi tutti contenti anche se, ad un certo punto, è stato sfiorato il disastro…

Fedez, disastro sfiorato alla festa di Leone e Vittoria

Fedez

In queste ore, Fedez e Chiara Ferragni hanno organizzato una bellissima festa per i 5 anni di Leone, il loro primogenito. Per l’occasione sono stati festeggiati anche gli anni, 2, di Vittoria.

Una serata magica, di sorrisi e… qualche piccolo imprevisto sfiorato.

Infatti, come è stato possibile vedere da alcuni video pubblicati dalla coppia, si è andati vicini al disastro. Cosa è accaduto? Una delle due torte, quella presumibilmente di Leone, ha rischiato di cadere a terra.

Solo il pronto intervento del rapper ha miracolosamente salvato tutto.

Di seguito il post su TikTok della Ferragni:

I dettagli della festa

La coppia ha deciso, come detto, di festeggiare insieme il compleanno di Leone e Vittoria (nata il 23 marzo 2021). La festa è andata in scena in una sala di un elegante palazzo di Milano, allestita per l’occasione con palloncini e giochi di ogni tipo.

Tantissimi i bambini invitati, dagli amici di scuola di Leo a quelli della tenera Vitto. Tutto è andato benissimo con i piccoli che si sono divertiti e, a quanto pare, anche i grandi.

