Durante la diretta de Le Iene, Belen ha rotto il silenzio e ha parlato della sua assenza da social e dalla tv.

Belen Rodriguez, nella scorsa puntata de Le Iene, ha voluto parlare e rivelare i motivi che si celano dietro alla sua assenza dai social e dalla tv. Nella puntata precedente del programma, infatti, la showgirl non era presente a condurre e nei giorni successivi non si è palesata nemmeno sui social. Ecco come mai.

Belen Rodriguez, i motivi dell’assenza

Negli scorsi giorni aveva creato non poco clamore l’assenza di Belen Rodriguez dalla tv e dai social. Dopo non essere stata presente nella puntata de Le Iene, aveva stupito anche la sua totale assenza da Instagram. Dopo qualche giorno, aveva poi pubblicato delle foto insieme ai figli scrivendo: “La famiglia ti da sempre la forza” e in molti si sono chiesti se la showgirl stesse bene o stesse succedendo qualcosa.

In diretta all’ultima puntata de Le Iene, Belen ha voluto spiegare come è stata in questi giorni: “Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo”.

La conduttrice ha aggiunto: “Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”. Insomma, sicuramente questi giorni passati non sono stati facili per la showgirl, ma ora sembra abbia ripreso totalmente la grinta che l’ha sempre contraddistinta.

Riproduzione riservata © 2023 - DG