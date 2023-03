Tom Cruise non vede la figlia Suri da ormai 10 anni, ma secondo gli accordi del divorzio lui le dovrà pagare la retta del college.

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, non ha più alcun rapporto con il padre da ormai 10 anni. La ragazza però sta per compiere 17 anni e presto dovrà andare al college. Secondo gli accordi del divorzio, sarà proprio l’attore a dover pagare per l’istruzione della figlia.

Tom Cruise e la figlia Suri, la retta del college da pagare

Tom Cruise e Katie Holmes si sono sposati nel 2006, poco dopo la nascita della loro unica figlia Suri. Nel 2012 la coppia si è separata, probabilmente per cause legate all’appartenenza dell’attore al Scientology (religione che la moglie aveva abbandonato). Con il divorzio l’affidamento della piccola Suri è andato esclusivamente alla madre, e questo ha inficiato molto i rapporti tra la ragazza e suo padre.

Le ultime foto insieme, infatti, risalgono al 2013 e sembra proprio che ormai da 10 anni padre e figlia non abbiano più alcun rapporto. Ora la ragazza sta per compiere 17 anni e a quanto pare non vuole seguire le orme dei genitori nella recitazione. La ragazza, infatti, ha fatto domanda a diversi college per studiare moda a New York, e secondo gli accordi del divorzio, toccherà al padre pagare le rette universitarie. Tom Cruise, infatti, come riporta il Daily, ha accettato di pagare 400.000 dollari al mese finché la ragazza non sarà maggiorenne.

Il Daily ha scritto: “Suri non ha più trascorso tempo insieme al padre negli ultimi dieci anni, lei non va a vedere i suoi film e lui non ha più nessun ruolo nella vita di lei. Ora Suri sta facendo domanda nelle scuole di tutto il mondo, ma Katie Holmes, vuole davvero che rimanga a New York in modo che possano restare vicine”.

