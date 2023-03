Elly Schlein è stata paparazzata per le strade di Firenze insieme alla sua fidanzata Paola: i primi scatti rubati della coppia.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti rubati che immortalano Elly Schlein, neo leader del PD, insieme alla sua fidanzata. Le due donne sono state paparazzate per le strade di Firenze, dove vivono insieme da tre anni.

Elly Schlein insieme alla fidanzata Paola

Diva e Donna, il settimanale che ha pubblicato gli scatti rubati di Elly Schlein, definisce la donna in sua compagnia “L’amica del cuore” facendo intendere che si tratti della fidanzata. Paola, così dovrebbe chiamarsi, è una donna sulla trentina, capelli e occhi castani, di cui non ci è dato sapere niente. Se la neo leader del PD è riservatissima, la sua compagna lo è ancora di più.

Come riporta il settimanale, le due donne sono entrate nella stazione di Firenze separate, proprio per non dare nell’occhio, e sono poi salite su un treno in direzione Bologna, dove vivono insieme da ormai circa tre anni.

Elly Schlein aveva parlato della sua situazione sentimentale in diretta da Daria Bignardi, sul Nove, spiegando: “Sono molto riservata sulla mia vita personale, ma faccio un’eccezione. Ho amato molti uomini e molte donne, In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta. Il nome? Non ve lo dirà mai, scopritelo da soli”. Ora la fidanzata non ha solo un nome ma anche un volto, ma probabilmente non si saprà mai più di così, essendo le due donne estremamente riservate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG