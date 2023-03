Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato le loro nozze, previste per il prossimo autunno: ecco perchè.

Dopo quasi 6 anni di relazione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per sposarsi. E a quanto pare avevano già anche deciso una data. Ora però, il matrimonio, previsto per il prossimo autunno, è stato rimandato. A spiegare il motivo è stata proprio la showgirl argentina.

Matrimonio rimandato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo la proposta di matrimonio fatta da Ignazio, ormai quasi cinque mesi fa, la coppia ancora non aveva una data ufficiale per le nozze. Sembrava che comunque fosse probabile un matrimonio intorno a ottobre o novembre 2023, ma ora i piani sono cambiati. A raccontare i retroscena riguardo al matrimonio è stata Cecilia Rodriguez su Instagram che ha risposto a qualche domanda dai fan.

La showgirl ha spiegato: “Ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, che tanto lo vorrete a sapere. Non lo so io, volete che ve la dica a voi?”.

Niente crisi quindi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma solamente qualche problema organizzativo. per il momento quindi si sa veramente pochissimo su questo matrimonio. Per quanto riguarda la location, la sorella di Belen vorrebbe sposarsi vicino a Trento, dove si trova l’azienda vinicola della famiglia Moser. Proprio Francesco Moser, in una recente intervista, aveva parlato dell’imminente matrimonio della coppia: “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG