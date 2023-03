Ornella Vanoni è stata ospite a Belve e ha raccontato a Francesca Fagnani diversi aspetti privati della sua giovinezza.

Nell’ultima puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani, è stata ospite Ornella Vanoni. La cantante si è scatenata e si è confessata sotto diversi punti di vista. Oltre a parlare del suo amore per le canne, ha anche rivelato di essere andata per molto tempo in giro senza mutande. Vediamo cosa ha detto.

Ornella Vanoni, intervista a Belve

Ornella Vanoni, 88 anni, è stata ospite nell’ultima puntata di Belve lo scorso 21 marzo. Francesca Fagnani ha subito chiesto la classica domanda d’apertura di ogni sua intervista “Che belva si sente?”. La cantante ha iniziato con il botto, rispondendo: “Un cane, un cavallo, ma amo molto la mucca, per quell’odore di erba, di cacca, di terra”, ha detto, scatenando la risata della conduttrice e del pubblico.

Tra i vari aneddoti raccontati sulla vita di Ornella, ce n’è uno secondo il quale da giovane era solita girare senza mutande. La cantante, assolutamente senza filtri, ha spiegato il motivo: “Ma tanti anni fa. In casa stavo sempre con le mutande. Ci fu un periodo in cui ne avevo due, una bianca e una nera, a volte le mettevo insieme. Poi la sera uscivo, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro senza mutande, ma perché bisogna averle per forza?”.

Oltre a questo, la Vanoni ha anche parlato del suo amore per le canne, per Gino Paoli e ha raccontato di aver fatto soffrire molte donne: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. A me però il sesso femminile non interessa molto, infatti ho le ho fatte soffrire. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava“.

