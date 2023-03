Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Ornella Vanoni si è lasciata andare su tanti argomenti: pregi, difetti e vizi…

Gran finale a Belve con l’ultima puntata di martedì 21 marzo che vede protagonista anche Ornella Vanoni. La cantante è stata intervistata da Francesca Fagnani e ha rivelato diversi dettagli del suo vissuto, dalla giovinezza e le debolezze fino al grande amore per Gino Paoli con tanto di frecciata all’artista.

Ornella Vanoni a Belve: dalle canne a Gino Paoli

Ornella Vanoni

Si parte subito col botto nell’intervista della Vanoni con la Fagnani. Argomento Sanremo ma soprattutto l’uscita poco felice di Gino Paoli che aveva imbarazzato Gianni Morandi e Amadeus: “Anche lui sarebbe meglio non dicesse…guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo! Come se fosse a casa sua! Si è dimenticato che era a Sanremo… ha visto Morandi e gli è partita quella roba li’… che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via”.

Sempre sul cantante, la donna ha spiegato: “Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no, però se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro”.

Passaggio abbastanza particolare anche sui vizi della Vanoni: “Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice a proposito dell’ultima puntata di Belve e l’intervista alla cantante:

