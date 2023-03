Dopo l’uscita dal GF Vip di Antonella Fiordelisi, i suoi fan le hanno scritto una sentita lettera che, però, ha generato dei dubbi.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal reality. Un fatto che sarebbe motivato dalla scelta dei fan della ragazza di non aiutarla ad andare avanti nella Casa “per il suo bene”. La conferma sarebbe arrivata in queste ore con tanto di lettera dei sostenitori della donna e del suo fidanzato Edoardo Donnamaria che hanno appunto scritto le loro motivazioni firmandosi “Donnalisi“.

Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip: la lettera dei fan

Antonella Fiordelisi

“Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa”, le parole con cui inizia la lettera destinata ad Antonella. “Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire a un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo cosi. Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro a uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando, e ancora non sapevi quanto ti avrebbe cambiato la vita”.

“Poi ti abbiamo vista attaccare per difesa, mostrando la tua corazza per nascondere le tue fragilità, quelle che non volevi dare in pasto a tutti. E ti abbiamo vista diffidente, piena di paure, di fronte alla nascita di un sentimento che non ti aspettavi, che non avevi previsto. E poi ti abbiamo vista innamorata, senza difese, libera da quella corazza, con tutte le fragilità e le insicurezze esposte. Ti abbiamo vista crescere sotto i nostri occhi, maturare, diventare una piccola grande donna, riuscendo a conservare sempre quella purezza e quella spontaneità della bimba che ci ha fatto innamorare tutti cantando Pippi calzelunghe e sfoderando quelle mirabili frecciatine in latino”.

“Non ti sei risparmiata in nulla, hai dato tutta te stessa, tutta la tua verità. Sei stata sensualità e passione, ma anche tenerezza e sofferenza. Ti abbiamo vista con abiti che mettevano in mostra tutta la tua bellezza e senza un filo di trucco, semplicissima, mentre trascorrevi i pomeriggi a fabbricare scacchiere con l’Uomo che hai sempre definito Perfetto. Ti abbiamo vista in tutte le tue sfumature, ti abbiamo capita e ti abbiamo amata, sempre”.

“Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip – frase che la stessa Antonella ha pronunciato solo pochi giorni fa – insieme a Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all’ultimo secondo in nome degli ascolti”.

Da finale ma…

“Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire basta”.

La lettera per la ragazza fa poi riferimento a meriti della donna e a ciò che sarebbe stato fatto contro di lei: “Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GF Vip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di ‘comodini’ e raccomandati purtroppo e stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata”. E ancora: “Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami” […].

Come detto, la lettera è stata firmata “I tuoi Donnalisi” ma in tanti sui social hanno dei sospetti. Alcuni utenti, infatti, sostengono che tale contenuto per la Fiordelisi sia stata scritta dai genitori della ragazza.

Chissà se ci saranno novità a tal proposito.

Di seguito anche un post Twitter con la lettera ma anche con i sospetti sugli autori:

sono convinta che questa lettera l’abbiano scritta i genitori di Antonella e non i Donnalisi , questo nessuno me lo leva dalla testa #GFVip #GrandeFratelloVip #donnalisi #Antonellafiordelisi #gfvip7 pic.twitter.com/EO937aeVNY — ale nunes (@alenune22692056) March 21, 2023

