Fortissimi momenti di tensione ad Amici a seguito di un “contro” guanto assegnato da Arisa ad Aaron e Wax.

Scintille ad Amici dopo un guanto di sfida assegnato da Arisa ad Aaron contro Wax, allielo della maestra. Tra i due ragazzi sono volate parole grosse nelle casetta anche a seguito di alcuni commenti detti da Rudy Zerbi che, in precedenza, avevano fatto arrabbiare proprio Wax.

Amici, tensione altissima tra Wax e Aaron

Maria De Filippi

Dopo le scintille delle scorse ore tra Rudy Zerbi e l’accoppiata Arisa-Wax, ecco che la tensione si è spostata sugli allievi della scuola di Amici.

Nel daytime di oggi, infatti, ad Aaron e al resto del gruppo è stato vedere il confronto tra la cantante e il suo allievo che parlavano del “contro” guanto che volevano dare, appunto, ad Aaron.

A far discutere le tempistiche e l’omissione di Wax a proposito della sfida. Aaron, infatti, ha spiegato: “Io per scelta non scrivo le barre sulle cover. Vabbe. Ho un giorno in meno per farlo. Queste cose mi fanno… Sti giochetti non mi piacciono. Dai veramente… Lo trovo scorretto. Me lo avrebbe potuto dire ieri. Non è un problema scrivere le barre. Non esiste espressione con le parole, ma in tutto. Secondo me non c’è neppure troppo troppo senso”. “Che schifo. Lui ha avuto 36 ore per prepararselo. Artisti, artisti. Anche meno, davvero”.

“Arisa ha detto che è un artista. Ma definirlo artista ora. Dai. Penso sia tanto ora. E’ montare la testa ad una persona… Non siamo artisti”.

Dalle parole del ragazzo si è passati al confronto col compagno. “Beh Wax, le hai già preparate le barre su One?”, ha chiesto Aaron. Dal canto suo Wax ha replicato di non saperne nulla.

Tra i due c’è stato un duro confronto con Wax che alla fine ha sbottato: “Bro non mi interessa cosa credi. Anzi, vattene a fan****. Tu non mi piaci, non mi piace la tua persona e la tua faccia”.

I due hanno poi provato a fare pace ma senza un totale chiarimento.

Di seguito anche la forte tensione tra Wax e Aaron condivisa in un post dal profilo Instagram della trasmissione:

