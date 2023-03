Curiose parole di Luca Salatino a proposito di Maria De Filippi e la grande stima che nutre verso di lei per cui sarebbe disposto a tutto…

I recenti problemi fisici avuti e l’intervento che, si spera, possa essere risolutore. Luca Salatino torna a parlare e lo fa a Nuovo TV raccontando anche il rapporto di grande rispetto e stima verso Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, deve tutto della sua popolarità proprio alla Queen di Mediaset che lo ha lanciato al pubblico della tv con Uomini e Donne.

Luca Salatino e il rapporto con Maria De Filippi

Luca Salatino

Raccontando la stima verso la conduttrice di Canale 5, Luca Salatino ha spiegato che farebbe di tutto per lei ma che non prenderebbe parte a Temptation Island con la sua fidanzata: “Questo sarebbe l’unico ‘no’ che le direi. E vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla Tv, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente. Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo”.

Ma non solo. Il ragazzo per la De Filippi sarebbe disposto a tutto: “In che rapporti sono con Maria De Filippi? In ottimi rapporti. Maria è una donna spettacolare che porterò sempre nel cuore e a lei devo tanto. Mi ha dato la possibilità di vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, ma soprattutto è grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia, la donna della mia vita. E anche per questo le sarò sempre grato. Per Maria farei di tutto, andrei a lavorare anche nella sua cucina”.

A questo punto vedremo se, si fa per dire, Luca avrà la sua occasione…

Di seguito anche un recente post del ragazzo su Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - DG