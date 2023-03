Momento di tensione al GF Vip con Oriana Marzoli che è stata brutalmente zittita da un autore del programma e ha voluto replicare.

Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono le prime tre finaliste del GF Vip. Eppure, neanche loro sembrano essere immuni dai continui rimproveri degli autori. In queste ore, diversi utenti social hanno notato come le tre siano state più volte “censurate” anche in modo anticipatico. In particolare la Marzoli che si è ribellata chiedendo spiegazioni.

GF Vip: Oriana Marzoli zittita da autore si ribella

Oriana Marzoli

Come detto, al GF Vip ci sono già i primi verdetti con tre finalisti. Si tratta di tre ragazze: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Le donne non sono riuscite a contenere la gioia per il risultato e per essere riuscite insieme ad arrivare fino alla fine del gioco. Peccato che proprio questo entusiasmo sia stato un po’ placato dagli autori del programma che in svariate occasioni, nel corso dell’ultima diretta tv, sono intervenuti per “censurarle” chiedendo loro “silenzio”.

Nello specifico la Marzoli è stata ripresa due volte da una voce maschile alla quale la modella ha deciso di ribellarsi. “Ma perché devo stare zitta?”, ha detto.

Anche le altre due ragazze sono stare riprese in un’altra circostanza con l’autore che ha chiesto a Micol di non parlare.

Il comportamento al GF non è passato inosservato a molti utenti social che se la sono presa proprio con gli autori. “Peccato che per gli autori la squalifica non c’è”, ha scritto qualcuno.

Di seguito anche i post Twitter di alcuni utenti che si sono accorti di quanto accaduto:

gf: “SILENZIO!”

Oriana: “Ma perchè devo stare zitta? Uff”



Lei vuole farsi squalificare come il marito#oriele pic.twitter.com/ydf2BJPqUA — sisonokevin (@_soleilandia_) March 21, 2023

ma che cafone e questa è la seconda volta booo #gfvip pic.twitter.com/sMxTkVqM8H — Ludo 🫧 (taylor’s version) (@itsmeludovico) March 21, 2023

