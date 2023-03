L’annuncio dell’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne. Dagli studi di canale 5 al cinema in un film girato a Napoli.

Incredibile ma vero, pare essere “nata una stella”. Scherziamo, ma sicuramente per l’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne è un vanto e un successo. Parliamo di Biagio Di Maro che negli studi di Canale 5 era spesso criticato e “odiato” per i suoi modi di fare, specie dagli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’ex protagonista del programma, in queste ore, ha annunciato che presto i suoi fan lo potranno vedere al cinema, in un film girato a Napoli.

Uomini e Donne: l’annuncio dell’ex cavaliere del trono over

Attraverso un filmato condiviso su Tik Tok, l’ex volto di Uomini e Donne trono Over Biagio ha raccontato, col suo solito fare, la grande novità.

“Ciao ragazzi un bacio a tutti, vi voglio salutare. Vi voglio annunciare una bellissima cosa: ho iniziato a girare un film”, ha detto l’ex cavaliere.

“Non sono tra gli attori protagonisti, ma comunque sarò sempre presente in tutte le puntate. Si sta girando qui a Napoli ed è un film molto bello. Qualcuno giustamente dirà ‘è vero o è falso?’. Prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere”.

A questo punto c’è tanta curiosità per sapere davvero di cosa si tratti e di chi sia il film in cui Biagio diventerà attore. Tanti seguaci hanno già mostrato i loro dubbi sulla veridicità delle parole. A questo punto non resta che attendere maggiori dettagli da parte dell’uomo che, come ricordiamo, non aveva lasciato troppo bene il programma di Canale 5 dopo le tante “storie” intraprese con le dame, ma mai realmente portate avanti, forse, per poco interesse.

Di seguito anche il post TikTok dell’ex cavaliere:

