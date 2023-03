Dopo la separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri tanti si domandano in che rapporti siano. L’indizio è arrivato dai social.

La separazione e il divorzio ormai sono cosa fatta. Ma tra Elisabetta Canalis e Brian Perri che rapporti ci sono attualmente? La coppia, infatti, è anche responsabile della figlia Skyler Eva ed è per questo che i due continuano a generare ancora forte interessa. La verità su come stanno le cose sarebbe arrivata dai social e da una recente storia Instagram dell’ex Velina.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: in che rapporti sono dopo la separazione

Sebbene Elisabetta Canalis e Brian Perri non siano più una coppia, i loro rapporti sarebbero rimasti ottimi anche dopo la separazione.

Complice l’amore per la figlia Skyler, 7 anni, i due continuerebbero a sentirsi, parlarsi e trascorrere anche delle ore insieme. La conferma è arrivata da alcune stories social dell’ex Velina. La famiglia al completo ha trascorso una bella giornata a pattinare sul ghiaccio e le immagini della donna fanno capire come il clima sia piuttosto disteso.

L’amore tra i due è finito ma il legame non potrà mai veramente spezzarsi proprio grazie alla loro figlioletta. Le ultime indiscrezioni sul loro conto parlano della showgirl sarda che avrebbe traslocato in un bellissimo attico a Los Angeles dopo la richiesta di divorzio che sarebbe partita da lei stando al Corriere della Sera.

I due avrebbero poi chiesto l’affido congiunto della figlia. Sull’argomento, però, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, fatta eccezione per un commento che l’ex Velina avrebbe rilasciato sempre al Corriere: “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”.

Insomma, piano piano tutto passerà e verrà assorbito dalla coppia che sicuramente deve ancora metabolizzare la fine di un amore durato 10 anni.

