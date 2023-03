Ospite di Belve nella puntata di martedì 21 marzo, Claudio Amendola ha parlato di tantissimi argomenti con Francesca Fagnani. Le parole.

C’è anche Claudio Amendola tra gli ospiti di Belve della puntata di martedì 21 marzo. Il noto attore è stato intervistato da Francesca Fagnani e ha parlato di svariate tematiche. Alcune molto profonde come la sua, ora superata, dipendenza dalla cocaina. Poi, anche un passaggio sulla separazione da Francesca Neri.

Claudio Amendola: la cocaina e la separazione con Francesca Neri

Claudio Amendola

“Sono stato dipendente dalla cocaina e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Queste le parole di Claudio Amendola a Francesca Fagnani durante Belve. Poi, però, il lieto fine: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. Sull’argomento, l’attore ha anche spiegato di esserne uscito da solo, senza l’aiuto di nessuno: “Sì, completamente da solo”.

Non manca anche un passaggio sulla separazione da Francesca Neri: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

Sul passato, invece, la carriera e gli inizi in gioventù: “Carriera creata sull’immagine del coatto? Sì, mi adagiavo molto su questo agli inizi. Poi, quando tornavo a casa, i miei mi dicevano ‘Ma sei nato a Villa Stuart!’. Però funzionava, e comunque ho mangiato tanti sampietrini io”.

Proprio sulla sua crescita: “A 19 anni sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice del programma con l’attore:

