Non è passato inosservato un particolare episodio che ha coinvolto Maria De Filippi a Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Un momento davvero speciale a Uomini e Donne che ha visto Maria De Filippi protagonista. Molti telespettatori hanno notato un dettaglio nel corso dell’ultima puntata del programma e in particolare del trono over. La padrona di casa non ha resistito ed è “caduta” sui soliti gradini da dove conduce la trasmissione.

Maria De Filippi non resiste e cade: cosa è successo

Maria de Filippi

Come detto, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, moltissimi telespettatori e utenti social hanno notato un particolare comportamento della padrona di casa. Una sorta di “caduta” dalla sua postazione classica dei gradini dai quali da anni conduce il programma.

La Queen di Mediaset era impegnata ad ascoltare le vicende della coppia del trono Over Gemma e Silvio quando Tina Cipollari, opinionista insieme a Gianni Sperti, si è lasciata andare ad alcune battute.

Nel presentare l’uscita della coppia over, infatti, Maria ha fatto riferimento a “parole che la turbano” (a Gemma). In quel momento la Cipollari, ansiosa di vedere l’esterna, ha detto: “Fammela vedere”…

Da qui Maria si è praticamente sdraiata cadendo sui gradini e lasciandosi andare ad una grassa risata.

“Tina sei proprio stupida”, ha afferma la De Filippi.

Un dettaglio, quello della risata della conduttrice, che ha fatto sorridere anche i presenti e i telespettatori. Si tratta, infatti, di un primo segnale distensivo dopo la triste morte di Costanzo avvenuta poche settimane fa.

Di seguito anche un post Instagram del programma prima della reazione degli opinionisti e della stessa Maria:

