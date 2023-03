In tanti si ricordano di Giaele De Donà a ‘Ti spedisco in convento’. Alcune sue parole sono tornate prepotentemente alla cronaca…

Diventata terza finalista ufficiale al GF Vip di quest’anno, in tanti si ricordano di Giaele De Donà anche al programma di Real Time ‘Ti spedisco in convento’. Proprio della sua partecipazione a quel format, in queste ore sono tornate in evidenza delle parole che potrebbero far capire qualcosa di più sulla vita della ragazza…

Quelle parole di Giaele De Donà che tornano a galla…

Sofia Giaele De Donà

Giunta nella Casa del GF Vip in questa edizione, Giaele si è presentata come una persona libera ma ha precisato che nella vita è sentimentalmente impegnata. Di recente, infatti, ha sposato l’imprenditore americano Bradford Beck, più grande di lei. Proprio relativamente a questa storia, si può scoprire qualcosa di più da una vecchia clip della donna quando era stata protagonista di ‘Ti spedisco in convento’.

In quell’occasione, forse anche per rendere meglio l’idea del suo personaggio, la ragazza si era presentata con bei vestiti e tantissime valige che avevano fatto sorridere le suore del convento.

Non solo. La giovane aveva anche raccontato di sé: “La mia cabina armadio sono due stanze. Il mio fidanzato è americano”. E parlando del matrimonio e dell’anello: “Sotto i 5 carati non è amore”, aveva detto col sorriso.

Sul suo stile di vita poi: “Viaggiamo sempre. Tutto l’anno. Mangiamo caviale e beviamo champagne. Vorrei diventare un po’ meno materialista”.

Sulle abitudini in casa e il tagliare le verdure e i cibi: “Ho paura di tagliarmi. Io non faccio fare tutto al mio uomo. Fa tutto la signora della casa”.

Frasi e dichiarazioni che sicuramente, almeno all’epoca, avevano fatto molto parlare e che adesso, con la partecipazione al GF Vip sono tornate a rimbombare…

Di seguito anche il filmato Youtube con la clip di Giaele al programma:

