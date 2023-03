Tornato il sereno in casa Ferragnez e Fedez si diverte con la piccola Vittoria. La bimba si diverte in “sport estremi”…

Dopo aver passato un momento indubbiamente complicato, pare essere tornato il sereno a casa di Fedez e Chiara Ferragni. La conferma è arrivata anche dai recenti post social della famiglia tra il compleanno dei piccoli Leone e Vittoria e le ultime stories Instagram in cui, proprio la bimba è protagonista in un modo esilarante…

Fedez, la piccola Vittoria impegnata in “sport estremi”

Fedez

Si ride in casa Ferragnez dove il momento “grigio” sembra essere stato messo definitivamente alle spalle. La conferma, come detto, è arrivata in questi ultimi giorni con diversi scatti condivisi sui social dai diretti interessati Fedez e Chiara Ferragni.

In modo particolare nelle ultime ore, la bella famiglia ha deciso di andare fuori a divertirsi e lo show è stato fatto da Vittoria, vera protagonista delle stories del papà rapper.

“Mi raccomando, attenta a non superare i limiti”, ha detto il cantante alla bambina. Il motivo? Vitto era su un piccolo monopattino (in realtà con tre ruote) e lentamente provava a muoversi. Da qui, l’ironia del padre.

Ma nelle stories successive sono arrivati “gli sport estremi”. Sempre Vittoria è stata la protagonista con alcune spinte a mamma Chiara sull’altalena. Delle scenette davvero esilaranti e allo stesso tempo dolcissime…

Di seguito, invece, anche un recente post Instagram con qualche immagine della festa organizzata per i due bambini in occasione del compleanno di Leone e quello, prossimo, di Vittoria:

