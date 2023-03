Manca poco al parto di Beatrice Valli e nelle scorse l’influencer ha condiviso quando dovrebbe partorire secondo il calendario lunare.

Beatrice Valli è quasi giunta alla fine della sua gravidanza. L’influencer sta per accogliere la sua quarta figlia, avuta con il marito Marco Fantini. Nelle scorse ore ha parlato ai suoi fan di quando potrebbe nascere la bambina, secondo alcuni calcoli legati al calendario lunare.

Beatrice Valli, la data del parto secondo il calendario lunare

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per diventare genitori della loro terza figlia. Il parto, teoricamente, è previsto per il 20 aprile, ma secondo alcuni calcoli potrebbe avvenire molto prima. L’influencer ha infatti calcolato che, in base al calendario lunare, il parto potrebbe avvenire già verso il 6 di aprile. Per questo ha interpellato i suoi fan sui social, aprendo un sondaggio su Instagram.

Secondo un’antica credenza, il parto di una donna coinciderebbe con le fasi lunari. Se la gravidanza è quasi al termine e la luna piena è vicina, allora potrebbe essere il momento giusto per il parto. Beatrice Valli ha quindi fatto due calcoli, e ha subito chiesto il parere dei suoi followers su Instagram: “Secondo il calendario dovrei partorire il 6 aprile. Mi devo fidare di questa data?”.

Chissà, non resta che aspettare e vedere. Quel che è certo è che entro la fine di aprile la coppia stringerà tra le braccia la loro bambina, di cui ancora non si sa il nome. È molto probabile comunque che sia il nome di un colore, proprio come le sue due sorelle Bianca e Azzurra.

Questa quarta gravidanza (Beatrice ha anche un figlio avuto da una precedente relazione) è stata molto difficile per la ragazza come ha più volte confidato ai suoi followers, e non vede l’ora di portarla a termine per conoscere la nuova arrivata in famiglia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG