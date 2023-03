Chiara Ferragni ha risposto a qualche domanda dei fan e ha spiegato come mai hanno deciso di fare una festa sola per Leone e Vittoria.

Lo scorso 19 marzo è stato il compleanno di Leone, primogenito Ferragnez, che ha compiuto 5 anni. Chiara e Fedez hanno organizzato una grandissima festa per celebrare sia lui che Vittoria, e in molti si sono chiesti il motivo. Chiara Ferragni ha risposto alla domanda con un video su TikTok.

Chiara Ferragni, i motivi dietro alla festa unica

I Ferragnez hanno festeggiato in grande il compleanno del figlio Leone, che lo scorso 19 marzo ha compiuto 5 anni. Una festa coloratissima, con tutta la famiglia e gli amici della coppia, compresi anche i compagni d’asilo del bambino. Oltre ai festeggiamenti per Leone, però, la coppia ha festeggiato anche il compleanno di Vittoria, che sarà tra pochi giorni, e in molti si sono chiesti il motivo di tale scelta.

Chiara ha risposto alla domanda dei fan su TikTok, spiegando: “l 19 marzo Leo ha compiuto 5 anni. La Vitto compie 2 anni il 23 marzo, quindi tra pochi giorni. Invece di fare due feste ne abbiamo fatta una molto più grossa, con tutti gli amici e i compagni di scuola di Leo e gli amici e le amichette di Vitto, ed è stata bellissima“.

Per la coppia è stata una giornata di gioia e di spensieratezza insieme alla famiglia e agli amici dopo il periodo buio post Sanremo.

