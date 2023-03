È nata la seconda figlia di Filippo Inzaghi e Angela Robusti! La piccola è nata intorno alle 4 di notte di martedì 21 marzo a Brescia e la coppia ha subito condiviso le prime immagini sui social, svelando anche il nome della piccola.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno accolto nelle scorse ore la loro seconda figlia Emilia. I genitori hanno condiviso le prime immagini della bambina. Inzaghi ha condiviso una foto in cui si vede la mano della mamma stringere la manina del neonato, e ha scritto: “Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore, vi ringraziamo per i tanti auguri“.

View this post on Instagram

Angela Robusti, invece, ha condiviso la foto della piccola attaccata al seno durante la prima poppata, scrivendo: “Emilia, il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia“. I post sono stati inondati di commenti di auguri dai fan e da volti noti come Christian Vieri e Simona Ventura.

View this post on Instagram

Questo per la coppia è il secondo figlio. Il 24 ottobre 2021 nasceva Edoardo, il loro primo figlio. Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti 6 anni fa a Venezia, ad una festa dove erano andati entrambi, seppur controvoglia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram