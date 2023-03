Il duo comico Pio e Amedeo si racconta in vista del loro programma su Canale 5. Non manca un passaggio tagliente sui reality…

Saranno protagonisti in tv su Canale 5 con il loro show ‘Felicissima sera-All inclusive’, un programma che garantirà risate ma anche racconti speciali con i loro ospiti. Parliamo di Pio e Amedeo, duo comico, che al Corriere della Sera ha parlato di svariati argomenti tra cui l’ipotesi che il successo prima o poi possa finire.

Pio e Amedeo, il no ai reality

Con il loro modo sempre diretto, ironico ma molto pungente, Pio e Amedeo hanno risposto a tante domande. Una di queste, come detto, è relativa alla possibilità che il successo fin qui ottenuto possa, un giorno, finire. In quel caso la richiesta è semplice: i due farebbero un reality per rilanciarsi?

I due uomini non si sono fatti pregare e hanno risposto: “No, mai. Ci siamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality”.

E quando viene sottolineato che i due sono “l’incarnazione dell’italiano medio”, Amedeo ha voluto spiegare: “Non l’incarnazione, noi siamo l’italiano medio. Io vivo a Foggia, frequento gli stessi amici di sempre, gli stessi bar e ristoranti, capisco il clima vero che si respira”.

Curiose, infine, le parole sugli ospiti della prima puntata che saranno Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker, Elisa, Zucchero e anche Silvia Toffanin. Proprio sulla conduttrice di Verissimo, i due comici hanno detto che indagheranno sulla sua intimità: “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”.

Di seguito anche un post Instagram del duo con riferimento alla prima puntata del loro show:

