Interessante conversazione nella Casa del GF Vip tra Giaele De Donà e gli altri concorrenti su chi potrà essere il vincitore del programma.

Si arriva alle battute finali del GF Vip con le ultime puntate e le ultime eliminazioni in vista della finalissima che decreterà il vincitore. Proprio di chi potrebbe vincere questa edizione del reality hanno parlato Giaele De Donà e gli altri concorrenti tra cui Edoardo Tavassi.

Giaele De Donà e il vincitore del GF Vip: le parole

Sofia Giaele De Donà

“Se a me venissero a chiede ‘chi volessi che vincesse’? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro”, ha raccontato Giaele De Donà nella Casa. “Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. In più ti sei speso tantissimo in questo programma, hai dato tutto te stesso. Hai fatto un altro reality e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare, quindi sarebbe bello tu vincessi. Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno”.

“Ma per l’aspetto economico, che mi dispiace dico che vorrei te come vincitore. E non ti devi nemmeno giustificare dei tuoi problemi Edoardo”, ha detto la ragazza rivolgendosi al diretto interessato come riportato da Biccy.

Dal canto suo Edoardo ha replicato: “Il sogno mio sarebbe di andare a spegnere le luci io e Micol. Così comunque uno dei due vince e sono felice. Sono onesto non dico bugie, mi piacerebbe vincere, Micol non si offende e io lo so, lei sa tutto. Poi se mi dicessero ‘preferiresti vincere il GF o il rapporto con Micol’ preferirei la mia storia d’amore”.

