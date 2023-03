Alcune parole di Alessia Marcuzzi sui social hanno messo in apprensione i suoi seguaci social. La conduttrice sta male?

Forse una leggera influenza o chissà, un malessere di stagione. Ma Alessia Marcuzzi, forse, non sta bene. La presentatrice ha parlato via social con una storia che l’ha vista protagonista insieme al suo cagnolino. Le sue parole hanno un po’ spaventato i seguaci su Instagram…

Alessia Marcuzzi sta male?

Alessia Marcuzzi

Come detto, Alessia Marcuzzi in queste ore ha messo un po’ in apprensione i suoi seguaci social. Infatti, in alcune stories su Instagram, la conduttrice, parlando abbracciata al suo cagnolino, sul divano o sul letto, ha detto: “Andiamo a fare la pappa? Prima, però, mi fai due coccoline perché la mamma non sta molto bene”. Ma non solo.

La donna ha accompagnato la storia social in questione anche da una didascalia: “Ma le mie orecchie fucsia?”, il tutto condito da una emoticon di una risata.

Possibile, quindi, che la bella showgirl sia alle prese con qualche linea di febbre o anche un semplice raffreddore dovuto al cambio di stagione. Al momento non ha dato ulteriori dettagli. Dopo quella storia ha condiviso un contenuto con della musica anni ’80 con il brano “Walls Come Tumbling Down” del gruppo inglese The Style Council.

Staremo a vedere se e quando la donna ci dirà come sta e cosa ha avuto. Ad ogni modo non sembra nulla di preoccupante.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram condiviso dalla presentatrice in tutta la sua bellezza:

