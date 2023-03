Mara Venier respinge le scuse di Mediaset dopo il commento scandaloso dall’account Twitter ufficiale che la prendeva di mira.

Domenica 26 marzo, durante la puntata di Domenica In, è successo è un vero e proprio scandalo in casa Mediaset. Dopo il tweet, subito cancellato, l’account ufficiale ha voluto spiegare la situazione con un comunicato ufficiale. Mara Venier, però, non pare che abbia gradito queste scuse, e ha scritto un commento tagliente sui suoi social.

Mara Venier respinge le scuse di Mediaset

Durante Domenica In, mentre Mara Venier intervistata Barbara D’urso in collegamento, su Twitter l’account ufficiale Mediaset scriveva: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”. Un commento volgare nei confronti delle due donne cancellato dopo pochissimo. Mediaset ha subito spiegato di essere stata vittima di un attacco hacker, rivelando “un accesso anomale” al loro profilo.

Dopo queste spiegazioni sommarie, Mediaset è tornato sull’accaduto, condividendo un comunicato dove si legge: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Mara Venier, però, non sembra aver accettato questa spiegazione da parte di Mediaset. Sui social, infatti, ha ripubblicato il comunicato, scrivendo: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i... Salutame a Silvy!”. Un commento tagliente condito anche da numerose emoticon che ridono.

