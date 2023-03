Mara Venier e Barbara D’Urso sono state pesantemente insultate su Twitter. Quello che ha dell’incredibile è che l’insulto è arrivato dall’account ufficiale di Mediaset. Ovviamente si tratta di un probabile attacco di un hacker, e Mara Venier ha subito commentato l’accaduto.

Mediaset nel mirino degli hacker. Nelle scorse ore, infatti, l’account ufficiale dell’azienda @QuiMediaset_it ha risposto ad un tweet di un utente con pesanti insulti rivolti a Mara Venier e Barbara D’Urso. Sotto ad un video dell’intervento di quest’ultima a Domenica In, l’account ha scritto: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy“. Insomma, un commento assolutamente inappropriato che è stato infatti cancellato dopo pochissimo.

Mediaset ha poi spiegato la situazione per evitare malintesi: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”. L’account ha quindi subito sicuramente l’attacco di un hacker.

L’ipotesi è stata confermata anche da Davide Maggio, che ha spiegato: “Hackeraggio a Mediaset: sospeso l’account ufficiale Twitter. Da qui, evidentemente per evitare ulteriori danni, la decisione comprensibile di sospendere l’account Qui Mediaset“.

Ovviamente questa situazione ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa conduttrice di Domenica In. Su Instagram un utente le ha chiesto se avesse letto le parole su Twitter che la prendevano di mira. Mara ha risposto: “Molto brutto!!!”. Sull’account di Tv Italiana scrivono: “Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene”.

