Ospite a Domenica In, Giorgia ha parlato senza filtri della sua carriera e dei motivi dietro al suo periodo di pausa.

Giorgia è stata ospite nel salotto di Domenica In lo scorso 26 marzo. Con Mara Venier la cantante ha parlato senza filtri della sua carriera e dei motivi che l’hanno spinta a ritirarsi dalle scene per un periodo, scatenando la commozione di tutti.

Giorgia, i motivi della sua pausa

Schietta e onesta, Giorgia ha parlato senza filtri della sua carriera a Domenica In. In compagnia della conduttrice Mara Venier, ha spiegato i motivi dietro alla sua lunga pausa dalla musica, durata diversi anni: “Dovevo trovarmi e ritrovarmi. Non è stato facile rimettere insieme i pezzi. Io sembro una combattente, ma se mi butto giù lo faccio per bene, me lo vivo proprio. Non trovavo una strada decente, anche per il pubblico. O dai qualcosa di diverso o è meglio tacere”.

La cantante ha poi parlato del suo ritorno al Festival di Sanremo, un vero e proprio salto nel vuoto: “Sono stata coraggiosa, una matta. Amadeus mi ha fatto notare come potevo vivere questa esperienza grazie al bagaglio che mi portavo dietro. Ho rincontrato il pubblico mettendomi in discussione, ed è anche una grande occasione alla mia età avere modo di ricominciare da zero, è molto stimolante. Ovviamente mi sono appoggiata anche sull’affetto delle persone, avevo questo bonus ed è stato fondamentale“.

Infine, ha voluto parlare dell’affetto dei suoi fan, che per lei ci sono sempre stati: “La cosa che mi restituisce il senso di tutto, la cosa bella, vera, è quando sento l’affetto. Ci si ferma per strada per una parola, una battuta, vuol dire che si è creato un legame tra me e le persone”.

