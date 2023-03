Eleonora Abbagnato si è raccontata in un’intervista, parlando della sua carriera da ballerina e delle figlie di Balzaretti che ha cresciuto lei.

È stata la prima ballerina italiana a diventare étoile della prestigiosissima Opéra di Parigi. Eleonora Abbagnato si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. La ballerina ha svelato diversi aspetti della sua vita professionale e privata, tra cui il rapporto con le due figlie del compagno Federico Balzaretti.

Eleonora Abbagnato, il rapporto con le figlie

Eleonora Abbagnato senza filtri in un’intervista al Corriere della Sera. La ballerina ha parlato della sua carriera, dagli esordi fino ad oggi, ma non solo. ha infatti anche parlato a lungo della sua vita privata, della sua famiglia e del rapporto con le sue due figlie non biologiche. Eleonora Abbagnato ha infatti due figli Julia, 10 anni, e Gabriel, 8 anni. In più, ha cresciuto le due figlie che il marito Federico Balzaretti ha avuto dal suo primo matrimonio. Lucrezia oggi ha 17 anni e Ginevra ne ha 14.

Parlando della situazione, la ballerina ha spiegato: “Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo“. Parlando dei motivi che hanno spinto la madre biologica a non occuparsi delle sue figlie, risponde secca: “Aveva altro da fare. Se vede mai le figlie? No”.

Eleonora Abbagnato ha parlato della difficoltà di crescere delle figlie non sue: “È più difficile, hai il pensiero che magari fai qualcosa di male, o che fai mancare loro qualcosa. Le amo, è come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa“.

Alla domanda se le due figlie la chiamassero mamma, risponde: “A me non piace che mi chiamino così, però sì la piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta”.

Parlando invece del suo rapporto con il marito Federico Balzaretti: “È un padre fantastico. Ed è stato sincero fin dal primo giorno. La prima cosa che mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciuti è che la sua priorità erano le figlie. Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni. Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli. Federico lo risposerei ogni mese“.

