Ospite a Che tempo che fa, Ben Affleck ha parlato del suo nuovo film, ma una domanda di troppo di Fazio fa calare il gelo.

Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 26 marzo, è stato ospite Ben Affleck. L’attore, in collegamento da Los Angeles, ha parlato del nuovo film da lui diretto e interpretato. Durante l’intervista, una domanda di Fabio Fazio fa calare il gelo in studio.

Ben Affleck, l’intervista da Fabio Fazio

In occasione dell’uscita del film Air – La Storia del Grande Salto, Ben Affleck è stato ospite a Che tempo che fa. Il film, diretto e interpretato dall’attore, racconta la storia di Michael Jordan e del suo rapporto con la Nike. Il fulcro della pellicola è proprio l’accordo che lo sportivo, ai tempi ancora lontano dall’essere la leggenda che conosciamo, fece con Nike per creare una linea di scarpe che avrebbe poi avuto un successo planetario.

Ben Affleck, in collegamento dagli USA, ha parlato del film ma ad un certo punto una domanda di Fabio Fazio lo fa leggermente innervosire. Il conduttore infatti ha chiesto all’attore se Michael Jordan avesse visto il film e cosa ne pensasse. Affleck subito risponde: “Non voglio fare promozione sfruttando Jordan, non sarebbe giusto. Il film ruota su altro. Non è la storia di Michael Jordan, non racconta la sua vita ma su chi in quel periodo era al suo fianco. Usarlo per fare pubblicità al film, no, non va fatto.”

Fabio Fazio ha subito replicato imbarazzato: “Era solo una curiosità”. Per cercare di stemperare l’atmosfera, ha chiesto se alla stesura del film avesse partecipato anche la moglie Jennifer Lopez: “Si, mi ha dato una mano nella scrittura. Lei è una donna brillante, mi aiuta in tutto ciò che faccio. Regola numero uno: bisogna collaborare con la propria moglie. Bisogna scambiarsi i pensieri, mia moglie ha sempre idee migliori delle mie”, commenta divertito l’attore.

