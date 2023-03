Sembra che Lorenzo Amoruso sia pronto a volare all’Isola dei Famosi per riconquistare l’ex fidanzata Manila Nazzaro.

Secondo le ultime indiscrezioni, Lorenzo Amoruso vuole riconquistare l’ex Manila Nazzaro, e per farlo è pronto a tutto. Sembra infatti che sia pronto a fare le valigie e volare in Honduras per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Lorenzo Amoruso, il piano per riconquistare Manila Nazzaro

Dopo cinque anni di relazione, Manila Nazzaro ha da poco messo la parola fine alla sua relazione con Lorenzo Amoruso. La donna aveva spiegato i motivi della sua decisione nel salotto di Silvia Toffanin. Aveva spiegato a Verissimo di essere arrivata alla conclusione che il rapporto con il compagno non era più quello di una volta, non c’era una progettualità comune, e non avvertiva più nè la stima nè l’affetto nei suoi confronti da parte di Amoruso.

Queste le parole dell’ex gieffina: “Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio”.

Stando a quello che rivela Di Più Tv, l’ex calciatore starebbe vivendo un momento difficilissimo a causa di questa separazione, e vuole a tutti i costi riconquistare la sua ex fidanzata. Il suo piano per riuscirci? Secondo il giornale, Amoruso è pronto a fare le valigie e partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi. Questo quanto riporta Di Più: “Lorenzo Amoruso vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla ancora è perduto“.

È comunque difficile che Manila Nazzaro cambia idea, perchè proprio a Verissimo aveva dichiarato: “Se lui ha provato a ricercarmi in questo periodo? Questo non è il momento, quando arrivo a un punto per me è un non ritorno. Questo è quello che ho deciso“.

