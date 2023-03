Laura Pausini ha rilasciato un’intervista a Radio Italia, parlando di musica e di talento e ha lanciato qualche frecciatina…

Ospite a Radio Italia in occasione del suo ritorno con l’album Un Nuovo Inizio, Laura Pausini ha rilasciato una lunga intervista. Ripercorrendo il suo percorso partendo dagli inizi di Sanremo, ha anche parlato della musica di oggi, lanciando qualche frecciatina a diversi cantanti, scopriamo quali.

La musica di oggi secondo Laura Pausini

Ospite a Radio Italia, Laura Pausini ha parlato della sua carriera e del mestiere di cantante. Non sono mancate alcune frecciatine a chi oggi si improvvisa cantante utilizzando solo l’autotune senza aver un vero talento. Parlando della sua professione, ha spiegato: “Ho vinto il Festival di Sanremo a 18 anni e per i primi 5 anni sono stata obbligata a viaggiare ovunque con mio padre. Lui mi ha insegnato ad essere molto disciplinata. Questo lavoro senza la disciplina non lo fai, puoi anche essere la voce più bella del mondo. Perché bisogna avere un grande rispetto, perché questo è un lavoro prima di tutto”.

Parlando invece della musica di oggi, la cantante ha confessato la sua opinione: “Scusate se mi permetto, ma ormai stanno cantando cani e porci ovunque. Nel senso che ci sono dei nuovi talenti che sono molto importanti che lasceranno un segno. Ma ci sono anche tanti che dicono ‘cantiamo una bella canzone e diciamo delle parole’. Non è così! Ci vuole rispetto perché è un lavoro ed è una cosa seria. La musica cambia la vita segna, ma è un lavoro e merita rispetto”.

La cantante ha poi continuato rivelando: “Un mese fa in auto mi ha messo un pezzo che non vi dico e mi ha detto ‘mamma questa qui è bellissima’. Io mi sono fermata e le ho detto ‘ascolta secondo te questa persona sa cantare? Senti qui, è tutto autotune“.

Laura Pausini ha anche però parlato dei cantanti giovani che apprezza, tra questi ha nominato Madame e Lazza: “Ci sono tanti giovani che mi piacciono. Sapete che ho collaborato con Madame su Scatola. Sapete che lei per me è forte. Ho avuto modo di conoscerla e lei sa tantissime cose per la sua età e mi piace. Quindi ci sono dei giovani forti, un altro che adoro è Lazza“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG