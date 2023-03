Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino a Le Iene Inside, rivelando qualche retroscena.

A Le Iene Inside, Belen Rodriguez ha raccontato diversi retroscena sul suo rapporto con Stefano De Martino, con cui ha avuto sempre una relazione fatta di alti e bassi. Nel corso dell’intervista ha anche accennato ai rumors riguardo ai vari tradimenti del conduttore, con parole che sembrano proprio confermarli.

Belen Rodriguez, De Martino l’ha tradita?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai avuto una relazione semplice. Quando si sono conosciuti nel 2012 erano entrambi in una relazione (lei con Fabrizio Corona e lui con Emma Marrone). Al cuor, però, non si comanda. I due si sono innamorati e dalla loro relazione è nato il piccolo Santiago. Sono sempre stati numerosi, però, i gossip riguardanti i tradimenti del conduttore nei confronti della showgirl. E ora è proprio Belen a confermarli.

Durante un’intervista a Le Iene Inside, ha parlato di amore, di fedeltà e di monogamia. Alla domanda “Tuo marito è birichino?” di Nina Palmieri, Belen ha risposto: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!“. Come lo tiene a bada? “Non lo tengo a bada“. Palmieri continua: “Ma gli spezzi le ossa?”, e Belen senza filtri: “Gliele ho spezzate più di una volta“.

Parlando dell’amore, Belen spiega: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea“. E loro ne sono un perfetto esempio. I due infatti si sono concessi diverse pause nella loro relazione, una nel 2015 e una nel 2019, quando la showgirl ha avuto Luna Marì insieme ad Antonino Spinalbese. Ora la coppia sembra più felice e innamorata che mai, tanto che girano voci su un terzo figlio…

