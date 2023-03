Cos’è successo questo weekend nel mondo del gossip? Ferragni di nuovo senza Fedez e Ludovica Valli preoccupata per il figlio Otto.

Chiara Ferragni e la sua reunion a sorpresa con un grande assente: Fedez. Ludovica Valli si è sfogata sui social riguardo alla salute di suo figlio Otto Edoardo. A Verissimo Carolyn Smith ha parlato a cuore aperto del suo tumore e Michelle Hunziker ha rivelato qualche particolare piccante sul suo rapporto con Eros Ramazzotti. Ecco tutte le notizie più interessanti del weekend legate al mondo del gossip.

Gossip del weekend, cosa è successo

Grande preoccupazione per Ludovica Valli. Su Instagram ha spiegato ai suoi fan di essere molto in apprensione per le condizioni di salute del figlio Otto Edoardo, che da giorni piange senza che l’influencer ne capisca il motivo. Per questo si prenderà una pausa dal lavoro.

A Verissimo è stata ospite Carolyn Smith, che ha parlato a Silvia Toffanin delle sue attuali condizioni di salute. La ballerina sta combattendo per la terza volta con un tumore al seno, e ha raccontato la sua esperienza con un nuovo tipo di chemioterapia.

Reunion a sopresa per Chiara Ferragni, che ha condiviso sui social un pranzo insieme ad Amadeus, collega di Sanremo 2023, con sua moglie Giovanna Civitillo. Insieme era presente anche Fabio Maria Damato, braccio destro dell’influencer. Manca qualcuno all’appello? Fedez, che non era presente, scatenando nuovi dubbi sui social.

Le rivelazioni piccanti di Michelle Hunziker

Ospite di Pio e Amedeo nel loro show Felicissima Sera – All Inclusive, Michelle Hunziker ha confessato qualche retroscena piccante sul suo rapporto con Eros Ramazzotti. Ha infatti confessato che, mentre erano entrambi single, si è consumato tra i due qualche rapporto…

Federico Fashion Style si è aperto con i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni dopo la rottura con la compagna Letizia. Lauri ha spiegato di star vivendo un momento molto difficile, che bisogna dare tempo al tempo per aggiustare tutte le ferite.

Infine, Diletta Leotta ha pubblicato la prima foto con la pancia in vista dopo l’annuncio in lacrime della gravidanza avvenuto gli scorsi giorni. Sui social, ovviamente, è pioggia di commenti, anche poco carini…

Riproduzione riservata © 2023 - DG