Platinette ha postato una foto sui social da un letto d’ospedale, aggiornando sulle sue condizioni di salute dopo l’ictus.

Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, si è mostrato per la prima volta da quando è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. Sui social ha postato una foto direttamente dal letto di un ospedale: ecco come sta.

Le condizioni di salute di Platinette

Dopo aver avuto un ictus ischemico lo scorso 14 marzo, nelle scorse ore Platinette ha postato una foto sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Nella foto lo si vede su un letto di ospedale, il Niguarda di Milano, dove è ricoverato da ormai due settimane. Accanto ad un’amica, manda un grosso bacio a tutti i suoi followers e alle persone che in questi giorni gli sono stati vicino, sia fisicamente sia virtualmente.

Già qualche ora prima di pubblicare questa foto ne aveva pubblicata anche una della sua cagnolina Kiri, che aveva potuto vedere dalla finestra mentre scorrazzava nel giardino dell’ospedale. Grazie a queste foto si può intendere che le condizioni di salute di Platinette siano stabili e in fase di miglioramento.

Sabato 25 marzo, a Italia Sì, Marco Liorni ha voluto aggiornare sulle condizioni di salute del suo amico e collega, spiegando che Platinette non si trovava in pericolo e che a breve avrebbe incominciato la riabilitazione, aggiungendo anche: “I medici sono molto soddisfatti. Grazie ancora ai soccorsi che sono intervenuti in fretta, che hanno permesso di stabilizzare immediatamente Coruzzi”.

