Poche stories social per spiegare ai suoi fan l’assenza anche dal lavoro. Ludovica Valli è un po’ preoccupata per il piccolo figlio Otto.

Solitamente sempre molto attiva con i social, anche per il suo lavoro, Ludovica Valli ha spiegato ai suoi fan di essere alle prese con alcune problematiche di salute del suo figlio Otto Edoardo che, nelle ultime ore, piange spesso e non se ne capisce il motivo. La donna ha fatto un breve riassunto con delle stories su Instagram.

Ludovica Valli, il figlio e l’assenza dal lavoro

Ludovica Valli

Come detto, Ludovica Valli si è mostrata un po’ preoccupata e anche dispiaciuta, non solo per la sua situazione a casa ma anche per i fan che la stanno vedendo meno sui social.

L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato cosa sta accadendo a lei e alla sua famiglia, specie al piccolo arrivato Otto: “Succede che stiamo bene, ma Otto Edoardo ci sta mettendo a dura prova”, ha esordito in una prima storia. “Non capiamo perché piange continuamente. A me piange il cuore perché significa che qualcosa non va. Abbiamo fatto la visita dalla pediatra che gli ha prescritto degli esami addominali per controllare che sia tutto a posto. Passerà”.

Spostando l’argomento ai suoi seguaci e, di conseguenza anche al lavoro che fa utilizzando tali network: “Scusatemi se non sono super attiva per quanto riguarda il mio lavoro, ma proprio non ce la faccio, finché Otto Edoardo sta così. Pian piano riprenderò tutto. Un po’ mi sento in colpa, però non devo avere fretta. Vado sempre di corsa ed è un mio difetto. Ogni tanto bisogona anche fermarsi un attimo e rallentare”, aggiunge, chiedendo alle sue follower tutta la comprensione necessaria”.

La speranza è che quindi tutto possa risolversi al meglio per lei e per il piccolo in modo da poterla rivedere con costanza, e con altri spirito, sui social.

Di seguito, invece, il post Instagram con cui aveva mostrato il piccolo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG