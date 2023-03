La seconda puntata del Serale di Amici 2023 condotto da Maria De Filippi va in onda su Canale 5. Questa fase finale vede le tre squadre composte dai ballerini e cantanti in gara sfidarsi tra di loro. A giudicare le performance presenti i tre nuovi giudici: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Enrico Brignano è l’ospite della serata.

La puntata di stasera del Serale di Amici 2023 è iniziata con un gioco. Il giudice Cristiano Malgioglio ha dovuto aprire una scatola bianca contenente un oggetto, ovvero un portauovo, e ha dovuto descriverlo tramite gesti e parole in modo tale che i suoi colleghi potessero indovinare di cosa si trattava. Giuseppe Giofrè è stato il vincitore e ha avuto il compito di scegliere la busta con la quale si è decretata la squadra che ha iniziato. La busta conteneva i nomi Cuccarini-Emanuel Lo.

La squadra ad iniziare è quindi quella capitanata da Cuccarini-Emanuel Lo che decide di sfidare la squadra Zerbi-Celentano. Vince la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Come comunicato da Maria De Filippi si tratta di una manche ad eliminazione diretta. I professori della squadra vincente sono quindi tenuti ad indicare tre nomi a rischio eliminazione. Vengono indicati i seguenti allievi: Piccolo G, Aaron e Isobel.

I tre allievi a rischio si esibiscono, e i giudici devono decidere il primo allievo da salvare. Isobel è così salva. Aaron e Piccolo G si esibiscono nuovamente, e a questo punto i giudici devono votare per la seconda volta. Piccolo G è il primo eliminato della seconda puntata di Amici.

“Sono partito, ero molto scettico. E invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza, e poi mi ha dato una grande lezione, quella del rancore, che non serve. Bello avere il pubblico a mio favore, grazie a tutti. Cercherò di sembrare meno includente, andrò in giro con il sorriso e nei testi cercherò di essere semplice ma sempre io”: afferma Piccolo G prima di lasciare la studio.

Maria De Filippi aggiunge: “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, l’ironia, gli imbarazzi, le pergamene lunghissime di tuo papà!” e conclude affermando: “Giovanni hai dei bellissimi inediti“.

Nella seconda manche la squadra Cuccarini-Emanuel Lo decide di sfidare nuovamente la squadra capitanata da Zerbi-Celentano.

