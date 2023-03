Anche la seconda puntata del serale di Amici, condotto da Maria De Filippi vede mettersi in gioco i professori attraverso un guanto di sfida. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, lanciano la sfida: “Vi offriamo la possibilità di rivincita, ma non riuscirete mai a vincere”, hanno scritto nella lettera ai loro colleghi.

La sfida è iniziata con una performance appassionata di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno ballato sulle note di “Brivido felino”. L’esibizione si è conclusa con un bacio. Emanuel Lo ci ha scherzato su affermando: “L’ho detto a Giorgia, ma è abituata, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi“.

Ecco il video dell’esibizione:

La sfida tra i professori continua e sul palco si esibiscono Arisa e Raimondo Todaro sulle note di “Guarda che Luna”. Infine è il turno di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due insegnanti ballano sulle note di “Furia cavallo del west” e poi cantano “Che sarà” e “Mamma”, ma modificano il testo originale delle canzoni. Durante la prima puntata il guanto di sfida era stato vinto da Zerbi-Celentano mentre questa settimana la prova viene vinta da Arisa e Raimondo Todaro.

