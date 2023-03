La seconda manche del serale di Amici ha visto annullare il guanto di sfida tra Ramon e Samu. Cosa è successo nella seconda puntata.

La seconda puntata del serale di Amici non è stata priva di colpi di scena. Infatti durante la seconda manche della puntata la squadra Cuccarini-Emanuel Lo ha deciso di lanciare un guanto di sfida che ha visto protagonisti Ramon e Samu. In studio è però partito uno scontro tra i professori dei due allievi, che Maria De Filippi ha dovuto bloccare per permettere di proseguire con la gara.

Ramon e Samu hanno gareggiato sul palco con una coreografia hip hop. I giudici quindi sono stati chiamati a votare. Cristiano Malgioglio ha elogiato il coraggio di Ramon e ha descritto Samu come esplosivo. Ha però deciso di votare a favore di Ramon affermando: “Io voglio premiare Ramon, voto per lui per il coraggio. Come se tu Maria mi dicessi di andare a fare la trapezzista, io lo farei”.

I toni si sono quindi nuovamente accessi, Emanuel Lo infatti non d’accordo con il giurato ha affermato: “Cosa c’entra? Stai sbagliando“.

Giuseppe Giofrè

Il rifiuto di Giuseppe Giofrè

Il secondo giudice, Michele Bravi in difficoltà a fare una scelta ha affermato: “Difficile giudicarli, io sono d’accordo con Malgioglio, è come giudicare un’ovvietà. Io la lirica non la so cantare, il jazz non lo so cantare. Voto Samu.”

Infine è stato il turno di Giuseppe Giofrè, tuttavia, trovando la competizione priva di senso si è rifiutato di votare. Ha affermato: “Io direi Non c’è niente da votare qui. Stiamo parlando di una cosa e di un niente dall’altro lato, questa sfida è niente“. E continua: “Io non l’avrei accettato il guanto fossi stato Alessandra. Io non voto per questo guanto“. Dal momento che non c’è stata la maggioranza di voti per uno dei due allievi, Maria de Filippi ha deciso di annullare la prova e sostituirla con una nuova sfida.

