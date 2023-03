Battibecco durante la seconda puntata del serale di Amici tra la maestra Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

Dopo che la prima manche ha visto perdente la squadra capitanata da Zerbi-Celentano e l’eliminazione di Piccolo G, è partita la seconda manche che ha visto nuovamente sfidarsi la squadra Cuccarini-Emanule Lo e la squadra Zerbi-Celentano.

La seconda manche del Serale di Amici 2023, inizia con la “comparata” tra Angelina e Aaron sulla musica black. La maestra Cuccarini ha affermato che indipendentemente dal risultato, è stato uno spettacolo bello da vedere. Malgioglio ha giudicato che entrambe le voci fossero interessanti, ma ha scelto di votare per Angelina che ha cantato in modo più morbido. Giofrè ha invece apprezzato la performance di Aaron, affermando che ha saputo graffiare con la sua voce. Alla fine, Michele Bravi ha votato Aaron, rendendolo il vincitore della sfida.

Durante la seconda manche, è stato lanciato poi il primo guanto di sfida tra Ramon e Samu, che hanno ballato una coreografia hip hop. Nonostante lo ritenga “privo di logica”, Alessandra Celentano ha accettato il guanto, ritenendo che nella vita sia necessario avere il coraggio di crescere.

Alessandra Celentano

La discussione tra i due professori

Alessandra Celentano accusa però Emanuel Lo: “Preferisco le cose dette in faccia, piuttosto che questi giri di parole”. “Stai dicendo cose ignoranti. Sei una professionista, questo è un guanto che io ho dato per il movimento. In questo caso ho usato la parte hip hop. Ramon è un bravissimo ballerino, ma nel suo. Quando esce fuori, il movimento decade”, ribatte Emanuel Lo.

La discussione è quindi diventata un litigio sull’utilizzo della tecnica nei balli, con i due insegnanti che non riuscivano ad arrivare al punto. Maria De Filippi è intervenuta per interromperli e dare spazio all’esibizione di Ramon.

La giuria ha avuto difficoltà a giudicare la loro performance. Malgioglio ha elogiato il coraggio di Ramon e ha votato per lui, scatenando una discussione con Emanuel Lo, insegnante di Samu. Michele Bravi ha votato per Samu, ma Giofrè ha ritenuto la sfida senza senso e ha deciso di non votare. In seguito alla mancanza di una maggioranza di voti per uno dei due allievi, Maria de Filippi ha deciso di annullare la prova e sostituirla con un’altra.

