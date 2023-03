Tantissime notizie tra amori, liti e dolci annunci: andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono certo mancate le notizie negli ultimi giorni, tra coppie “scoppiate” e altre appena nate. Ma anche rivelazioni, retroscena e qualche dolce annuncio. Protagonisti molti vip come per esempio Laura Pausini che si è sposata o Diletta Leotta che ha annunciato di essere incinta. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 20 al 24 marzo 2023.

I migliori gossip della settimana: Diletta Leotta annuncia la gravidanza

Diletta Leotta

Partiamo dal dolcissimo annuncio di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia è uscita allo scoperto dopo i tanti rumors dell’ultimo periodo rendendo noto di aspettare il primo bambino. Molto tenero il post condiviso dai due per dare la news.

Laura Pausini si è sposata

Paolo Carta e Laura Pausini

Da una bella notizia ad un’altra, ovvero quella del matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta. I due si sono sposati e lo hanno fatto un po’ di nascosto dal rumore dei media, salvo poi sorprendere in grande stile con le foto della cerimonia e non solo.

Belen Rodriguez e i dubbi sulla dolce attesa

Belen Rodriguez

Non manca all’appuntamento con i migliori gossip della settimana Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, ha fatto molto parlare per aver sparso indizi su una presunta nuova gravidanza, salvo poi smentirla a suon di foto di sushi e bicchiere di vino. Chissà quanto di vero c’è in queste indiscrezioni e anche nelle sue “mosse”…

Jerry Calà: l’infarto e il post operazione

Jerry Calà

Anche qualche notizia di cronaca in questi ultimi giorni. Protagonista Jerry Calà che ha subito un infarto mentre stava girando il suo ultimo film a Napoli. Per fortuna il repentino intervento ha evitato guai peggiori. Lo stesso attore ha raccontato di essere stato operato da ottimi medici e di aver anche scherzato con loro in sala operatoria.

Nuova lite Bugo-Morgan

Bugo Morgan

Dopo diversi anni di silenzio, si è tornati a parlare di Bugo e di Morgan. Cosa è successo? Il primo ha voluto dire la sua sul “collega” esprimendosi in tono decisamente acceso: “Come compositore sono 20 anni che non fai un ca**o, non sei un cantautore, non lo sei mai stato. Sei diventato questo storico della musica, compositore di corte, continui ad affabulare la gente con le tue ca***te mezze inventate mezze buttate lì. Ormai ti rimane solo quello. […] Ma ti rendi conto quanto sei ridicolo. Che figura di me**a che hai fatto, che figure di me**a che continui a fare”, alcune delle sue parole per rispondere a delle recenti interviste dell’ex collega.

