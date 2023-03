In vista della puntata del weekend di Domenica In, Mara Venier avrebbe ricevuto un secco no per un ospite illustre. Cosa è successo.

Come ogni domenica, anche questa 26 marzo andrà in scena Domenica In con Mara Venier. Dalle prime anticipazioni su quanto accadrà e su chi sarà presente in studio, pare proprio che “la Zia” abbia ricevuto un secco no per un ospite illustre. Il motivo? Tutta colpa della rivalità tra Rai e Mediaset…

Mara Venier, a Domenica In il “no” per un ospite

Mara Venier

Come detto, dalle anticipazioni degli ospiti arrivate in queste ore a proposito della puntata di Domenica In del weekend, pare proprio che Mara Venier abbia ricevuto un no per una “special guest”. Si tratta di Orietta Berti che sarebbe stata invitata per la sua amicizia verso Paolo Limiti che sarà ricordato proprio in occasione del programma domenica 26 marzo.

Ad affermalo è TvBlog che ha spiegato: “Non ci sarà invece Orietta Berti, grande amica di Paolo Limiti, invitata da Mara per questo ricordo, perchè non ha avuto la liberatoria da parte di Pier Silvio Berlusconi (lei ha un contratto con Mediaset per il Grande fratello vip e per un futuro show di prima serata)”.

Un’assenza davvero particolare considerando come la cantante fosse legata al compianto Limiti. Sicuramente però, ove fosse confermata questa notizia, l’AD di Mediaset avrà avuto le sue motivazioni.

Di seguito, invece, un post Instagram della “Zia” con un tenero siparietto andato in scena proprio una recente puntata della trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG